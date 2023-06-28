В Швейцарии отклонили заявку на продажу 96 Leopard 1 A5 Украине

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 33 0

Швейцарская сторона своим решением отметила приверженность нейтральной позиции по поставкам техники Киеву.

В Швейцарии отклонили заявку на продажу 96 Leopard 1 A5 Украине

Фото: www.globallookpress.com / Klaus-Dietmar Gabbert

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Тема:
Спецоперация

Швейцария отклонила запрос местной компании Ruag SА на продажу Киеву 96 немецких танков Leopard-1 A5 через ФРГ. Причиной отказана на заявку назвали уважение политики нейтралитета и соблюдение законодательства страны.

Ответ на запрос швейцарской компании появился на сайте Федерального совета страны. В ведомстве указали на несоответствие заявки требованиям действующему законодательству о военном имуществе. В Швейцарии отметили важность сохранения надежности правового государства.

В Федеральном совете уточнили, что речь шла о передаче киевскому режиму 96 не эксплуатируемых, находящихся в Италии, танков Leopard 1 A5, с последующей передачей их на ремонт в Германию и поставкой в зону СВО. В ведомстве сообщили о невозможности реализации подобной продажи. Страна своим решением подтвердила свою нейтральную позицию.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Латвии сообщили о передаче Украине всех запасов Stinger.

Тема:
Спецоперация
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