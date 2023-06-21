В Латвии сообщили о передаче Украине всех запасов Stinger: «Можно использовать»

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 27 0

Кариньш: Латвия отдала Киеву все свои ракеты Stinger и планирует поставить вертолеты

В Латвии сообщили о передаче Украине всех запасов Stinger: «Можно использовать»

Фото: www.globallookpress.com / Cpl. Kyle Chan/U.S. Marine

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Тема:
Спецоперация

Рига всесторонне вовлечена в помощь украинскому нацистскому режиму — помогает не только техникой, но и обучает боевиков ВСУ.

Латвия поставила на Украину все свои ракеты Stinger и собирается пожертвовать ВСУ все имеющиеся в арсенале вертолеты. Об этом премьер-министр страны Кришьянис Кариньш сообщил во время своего выступления на пресс-конференции в Лондоне.

По его словам, все латвийские Stinger уже находятся в зоне СВО, однако это не последняя поставка Риги киевскому режиму.

«У нас есть флот вертолетов… мы пошлем их Украине, их можно использовать, они хорошо выглядят», — прокомментировал Кариньш.

Премьер подчеркнул, что латвийское правительство пожертвовало на нужны Незалежной более 1,3% своего ВВП. Он добавил, что страна, помимо прочего, занимается тренировкой боевиков ВСУ. В Латвии за минувший год боевую подготовку прошли порядка трех тысяч украинских нацистов.

Москва неоднократно подчеркивала, что военная помощь Украине не изменит ход конфликта, а лишь затянет его. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что любые грузы, содержащие военную помощь для ВСУ, станут для российской армии законной целью.

Ранее 5-tv.ru писал, что глава РФ Владимир Путин рассказал, как в зоне спецоперации горят немецкие танки Leopard.

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