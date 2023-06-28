Захарова: определить исход конфликта на Украине невозможно без участия России

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 72 0

Российский дипломат недоумевает — как можно обсуждать мир в условиях нескончаемых поставок Киеву. Еще и без присутствия прямого участника событий — Москвы.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Stringer; 5-tv.ru

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Спецоперация

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что исход украинского конфликта невозможно определить без участия российской стороны. Об этом дипломат рассказала в рамках брифинга.

По ее словам, Запад организовал и агитирует страны Глобального Юга принять участие в «саммите мира» для поиска путей урегулирования ситуации на Украине. Она обратила внимание на то, что Россия не была привлечена к участию.

Захарова сочла странным, что прямого участника конфликта не собираются слушать. По ее словам, недоумение вызывает потакание позиции киевского режима и вовлечение в «ритуальные обсуждение» непричастные страны.

«И они думают, что от этого наступит мир? На фоне бесконечных поставок вооружения?» — задача она вопрос.

Захарова призвала государства, которые действительно нацелены на поиск конструктивных путей урегулирования, не участвовать в, так называемом, «саммите мира». Она назвала запланированную встречу по Украине провокационной.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru писал, что Зеленский заявил — Россия должна быть заинтересована во вступлении Украины в НАТО.

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Спецоперация
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