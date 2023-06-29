В Москву пришел самый сильный дождь с начала лета
Непогода будет сохраняться в течение дня. Возможны грозы и усиление ветра до 17 метров в секунду.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Konstantin Kokoshkin; 5-tv.ru
В Москву пришел самый сильный дождь с начала лета. Во всяком случае, так утверждают синоптики. По их прогнозу, может быть побит абсолютный рекорд по количеству осадков для 29 июня за всю историю метеонаблюдений. Всему виной циклон, который закрутился над Белоруссией, а затем стремительно пошел на северо-восток.
Возможны грозы и усиление ветра до 17 метров в секунду. В некоторых районах столицы может пройти град. МЧС объявило штормовое предупреждение. Водителей попросили снизить скорость на дорогах, а пешеходов — обходить шаткие конструкции.
Проливные дожди пришли и во Владивосток. И они, как обещают синоптики, продлятся неделю. На улицах — ручьи, воды на отдельных участках уже по колено. Пешком в некоторых районах не пройти, а водители пробираются по затопленным дорогам на свой страх и риск — двигатели в таких лужах могут заглохнуть в любой момент.
А это кадры из Якутии. В самом большом регионе России пока сухо, однако, в небе вовсю уже гремит гром и сверкают молнии. Сегодня в Якутию придут ливни с грозами и штормовым ветром.
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