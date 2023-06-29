В офисе Зеленского признали нехватку боеприпасов у ВСУ и превосходящие силы РФ
На Украине объяснили причины медленного темпа контрнаступления.
Фото: www.globallookpress.com / Rick Mave
Украинские нацисты испытывают острую нехватку вооружения и с трудом противостоят Вооруженным силам РФ. Российская армия превосходит ВСУ как по численности, так и по оборонным способностям. Об этом в интервью изданию Corriere della Sera сообщил советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк.
У Подоляка поинтересовались, с чем связаны низкие темпы украинского контрнаступления. В своем ответе он указал на две основные причины.
«У нас нехватка снарядов и ракет крупного калибра, у нас ограниченные возможности авиации, и мы не можем поражать каналы подкрепления российской армии», — прокомментировал советник главы офиса Владимира Зеленского.
По его словам, российские силы для своей обороны предприняли несколько шагов: подготовили траншеи и бункеры, выставили артиллерию. Кроме того, отметил Подоляк, ВС РФ имеют тысячи танков, которые надежно спрятаны и защищены. Она обороняются и с воздуха — при помощи авиации и ракет, уточнил он.
«У них около 360 тысяч солдат», — добавил Подоляк.
Глава РФ Владимир Путин сообщил, что анонсированное контрнаступление ВСУ началось 4 июня. Президент отметил, что российской армии удается успешно отражать штурмовые действия противника. Он заверил, что украинским нацистам не удастся прорвать оборону ни на одном из направлений.
Как ранее писал 5-tv.ru, советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что контрнаступление ВСУ обернулось в пользу России. По его словам, Киев потерял 13 тысяч боевиков за несколько недель.
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