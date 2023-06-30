Огневая мощь «Акации»: лучшее видео из зоны СВО за день

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 20 0

Минобороны РФ показало кадры работы расчета САУ «Акация» на красно-лиманском направлении

Фото, видео: © РИА Новости; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Российские бойцы продолжают продвигаться на всех направлениях в зоне проведения спецоперации.

Минобороны РФ опубликовало кадры работы российских сил из зоны проведения специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. 5-tv.ru собрал лучшие запечатленные моменты в одном видео.

На первых кадрах показана боевая работа экипажей танков Т-80БВМ на купянском направлении. Танкисты для продвижения наших мотострелковых подразделений выдвинулись на передний край обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) и нанесли мощный огневой удар. В результате была уничтожена боевая машина противника, а пехота боевиков была вынуждена отойти.

Поддержка танковыми экипажами наступающих подразделений позволяет уничтожать артиллерию и танки ВСУ спустя несколько минут после обнаружения.

На вторых кадрах уже показана работа расчета 152-мм самоходной артиллерийской установки (САУ) 2С3 «Акация» на красно-лиманском направлении. Артиллеристы нанесли удар с закрытых огневых позиций по ВСУ. В результате были уничтожены командно-наблюдательный пункт, бронетехника, а также скопление личного состава противника.

Тема:
Спецоперация
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