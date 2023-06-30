Огневая мощь «Акации»: лучшее видео из зоны СВО за день

Минобороны РФ показало кадры работы расчета САУ «Акация» на красно-лиманском направлении
Фото, видео: © РИА Новости; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Российские бойцы продолжают продвигаться на всех направлениях в зоне проведения спецоперации.
Минобороны РФ опубликовало кадры работы российских сил из зоны проведения специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. 5-tv.ru собрал лучшие запечатленные моменты в одном видео.
На первых кадрах показана боевая работа экипажей танков Т-80БВМ на купянском направлении. Танкисты для продвижения наших мотострелковых подразделений выдвинулись на передний край обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) и нанесли мощный огневой удар. В результате была уничтожена боевая машина противника, а пехота боевиков была вынуждена отойти.
Поддержка танковыми экипажами наступающих подразделений позволяет уничтожать артиллерию и танки ВСУ спустя несколько минут после обнаружения.
На вторых кадрах уже показана работа расчета 152-мм самоходной артиллерийской установки (САУ) 2С3 «Акация» на красно-лиманском направлении. Артиллеристы нанесли удар с закрытых огневых позиций по ВСУ. В результате были уничтожены командно-наблюдательный пункт, бронетехника, а также скопление личного состава противника.
- 30 июн
- Лидеры ЕС продолжат поддерживать Украину, но «с учетом интересов» своих стран
- 30 июн
- Трутнев рассказал о чиновниках, решивших отправиться добровольцами в зону СВО
- 29 июн
- Стало известно о готовности США передать Украине ракеты ATACMS
- 29 июн
- В Брюсселе проходит саммит ЕС: что будут обсуждать европейские лидеры
- 29 июн
- «Жить, а не выживать»: боевик ВСУ признался, почему решил перейти на сторону РФ
- 29 июн
- Суд признал журналиста Красильщика виновным в распространении фейков о ВС РФ
- 29 июн
- «Расширить инициативу»: в ЕС допустили отправку военных миссий на Украину
- 29 июн
- Осталось мало времени: евродепутат назвал условие заморозки конфликта на Украине
- 29 июн
- Бойцы «Южной» группировки войск отразили четыре атаки ВСУ под Донецком
- 29 июн
- «Этого не произойдет»: как США пытаются убедить мир в слабости России
Читайте также
94%
1.41 95.11
1.25
Нашли ошибку?