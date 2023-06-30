Лавров: Россия всегда из любых передряг выходила более крепкой

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что попытку мятежа основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина вряд ли можно назвать громче, чем «передрягой». Об этом он заявил на брифинге.

«Россия всегда из любых передряг, а это громче, чем передрягой, трудно назвать, выходила более крепкой, более сильной», — сказал Лавров.

Вечером 23 июня Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в ударе по тыловым лагерям его бойцов и предпринял попытку вооруженного мятежа. В оборонном ведомстве опровергли сообщения об ударах и назвали их провокацией.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, что в обнаруженном микроавтобусе Пригожина в Петербурге был схрон с наличными деньгами.