Лавров: Москва не скрывает имена детей, вывезенных в Россию из зоны СВО

Около 300 ребят были устроены в хорошие семьи.
Фото, видео: © РИА Новости / Андрей Стенин; 5-tv.ru
Россия эвакуировала детей с Украины в безопасные регионы, около 300 ребят устраивали в семьи в России. Об этом заявил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров.
По его словам, речь идет исключительно об эвакуации несовершеннолетних в безопасные районы из зоны конфликта. Большинство этих несовершеннолетних прибыли с родителями или другими родственниками. Только две тысячи детей — воспитанники детских домов Донецкой народной республики и Луганской народной республики. Все они сейчас остаются в рамках этих же структур.
Причем, около 300 детей были устроены в семьи, но не на усыновление, а на предварительную опеку.
«Этих детей регулярно показывают в репортажах на нашем телевидении, они отдыхают в летних лагерях, высказывают свои оценки, свое мнение, рассказывают о том, как они себя чувствуют», — сказал Лавров.
Он также добавил, что в РФ всегда говорили международным организациям, что готовы предоставить всю информацию,
«Мы ее и предоставляли, но она, как правило, не находит отражения в документах секретариата (ООН)», — рассказал министр.
Более того, в этих документах не было отражено даже то, что в России приняли более пяти миллионов жителей Украины с февраля 2022 года, из которых более 700 тысяч — дети.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как, по мнению Сергея Лаврова, Россия всегда из любых передряг выходила более крепкой.
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