Удары пушек «Гиацинт»: лучшее видео из зоны СВО за день

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 293 0

Минобороны РФ показало кадры работы расчетов гаубиц «Гиацинт-Б» в зоне СВО

Фото, видео: © РИА Новости / Виктор Антонюк; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Российские бойцы продолжают продвигаться вперед в ходе проведения спецоперации.

Минобороны РФ опубликовало кадры работы российских сил из зоны проведения специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. 5-tv.ru собрал лучшие запечатленные моменты в одном видео.

На первых кадрах — боевая работа расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град». Артиллеристы работают в тесном взаимодействии с разведывательными подразделениями и наносят огневое поражение по позициям украинских националистов. «Град» уже успел зарекомендовать себя как эффективное вооружение в ходе проведения спецоперации за счет своей мобильности и огневой мощи.

На вторых кадрах уже показана работа расчетов «Гиацинт-Б» на одном из направлений спецоперации. Точными ударами были уничтожены опорные, укрепленные и замаскированные пункты противника.

Военнослужащие российской армии продолжают выполнять задачи специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля прошлого года. Российский лидер тогда подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ экономическую войну.

Тема:
Спецоперация
1 июл
Раскрыта цель секретного визита главы ЦРУ в Киев
1 июл
ВС РФ ликвидировали склад боеприпасов ВСУ на авдеевском направлении
30 июн
«Быстрее, точнее»: как российские танкисты противостоят вылазкам ВСУ
30 июн
«Есть сомнения в адекватности»: Лавров раскритиковал Запад за позицию по Украине
30 июн
«Быть первыми» среди равных: зачем Польша хочет разместить в стране ядерное оружие
30 июн
Дополнительные шаги: США начали вербовать желающих вступить в ВСУ
30 июн
Территории в обмен на мир: согласна ли на это Украина?
30 июн
Минобороны: российские военные отразили пять атак ВСУ на донецком направлении за сутки
30 июн
«Кружит грозный противник»: ВСУ пришли в ужас от российской боевой машины
30 июн
Посол Колумбии был вызван в МИД России из-за ситуации в Краматорске
+14° Атмосферное давление 748 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
88.38
1.35 96.02
0.91
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:23
На химзаводе в Китае прогремел мощный взрыв
11:13
«Папа дал маме семечко»: в каком возрасте следует говорить с ребенком о зачатии
11:02
Военные РФ зачистили от ВСУ район у Антоновского моста
10:58
IVAN изначально не хотел выступать в образе Гусеницы в музыкальном шоу «Маска»
10:45
«На пределе»: экс-советник Пентагона предрек Байдену скорую смерть
10:34
«Притяжение земное»: Никита Малинин рассказал, как чуть не изменил жене

Сейчас читают

Королева красоты: изменившаяся внучка стала копией Гурченко
Игорь Левитас: Львовский погром 1941 года и нынешний позор для евреев
Телеведущий и музыкант Вадим Эйленкриг: «Татуировки — это джаз»
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео