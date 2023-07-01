Цель была обнаружена с помощью дронов.
Фото: www.globallookpress.com / Saudi Press Agency
Бойцы «Южной» группировки Вооруженных сил РФ ликвидировали склад боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на авдеевском направлении. Об этом сообщает РИА Новости, в распоряжении которого есть подтверждающие кадры.
Отмечается, что цель была поражена вблизи дороги после разведки местности с помощью дронов.
До этого президент России Владимир Путин указал, что Украина истощила запасы своей техники и скоро будет вести боевые действия лишь с помощью чужой. Лидеры стран ЕС недавно, конечно, подчеркнули, что продолжат поддерживать Киев, однако с некоторыми изменениями — помощь не должна наносить ущерб сфере безопасности и обороны отдельных стран Евросоюза.
Военнослужащие российской армии продолжают выполнять задачи специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля прошлого года. Российский лидер тогда подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ экономическую войну.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как ЗРК «Стрела-10» уничтожает украинские беспилотники.
- 30 июн
- «Быстрее, точнее»: как российские танкисты противостоят вылазкам ВСУ
- 30 июн
- «Есть сомнения в адекватности»: Лавров раскритиковал Запад за позицию по Украине
- 30 июн
- «Быть первыми» среди равных: зачем Польша хочет разместить в стране ядерное оружие
- 30 июн
- Дополнительные шаги: США начали вербовать желающих вступить в ВСУ
- 30 июн
- Территории в обмен на мир: согласна ли на это Украина?
- 30 июн
- Минобороны: российские военные отразили пять атак ВСУ на донецком направлении за сутки
- 30 июн
- «Кружит грозный противник»: ВСУ пришли в ужас от российской боевой машины
- 30 июн
- Посол Колумбии был вызван в МИД России из-за ситуации в Краматорске
- 30 июн
- Российским вузам рекомендовали начислять дополнительные баллы абитуриентам за участие в СВО
- 30 июн
- Медвежья услуга: какие «подарки демократии» в скором времени получат ВСУ
Читайте также
88%
1.35 96.02
0.91
Нашли ошибку?