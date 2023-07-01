ВС РФ ликвидировали склад боеприпасов ВСУ на авдеевском направлении

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 51 0

Цель была обнаружена с помощью дронов.

ВС РФ ликвидировали склад боеприпасов ВСУ на авдеевском направлении

Фото: www.globallookpress.com / Saudi Press Agency

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Бойцы «Южной» группировки Вооруженных сил РФ ликвидировали склад боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на авдеевском направлении. Об этом сообщает РИА Новости, в распоряжении которого есть подтверждающие кадры.

Отмечается, что цель была поражена вблизи дороги после разведки местности с помощью дронов.

До этого президент России Владимир Путин указал, что Украина истощила запасы своей техники и скоро будет вести боевые действия лишь с помощью чужой. Лидеры стран ЕС недавно, конечно, подчеркнули, что продолжат поддерживать Киев, однако с некоторыми изменениями — помощь не должна наносить ущерб сфере безопасности и обороны отдельных стран Евросоюза.

Военнослужащие российской армии продолжают выполнять задачи специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля прошлого года. Российский лидер тогда подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ экономическую войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как ЗРК «Стрела-10» уничтожает украинские беспилотники.

Тема:
Спецоперация
30 июн
«Быстрее, точнее»: как российские танкисты противостоят вылазкам ВСУ
30 июн
«Есть сомнения в адекватности»: Лавров раскритиковал Запад за позицию по Украине
30 июн
«Быть первыми» среди равных: зачем Польша хочет разместить в стране ядерное оружие
30 июн
Дополнительные шаги: США начали вербовать желающих вступить в ВСУ
30 июн
Территории в обмен на мир: согласна ли на это Украина?
30 июн
Минобороны: российские военные отразили пять атак ВСУ на донецком направлении за сутки
30 июн
«Кружит грозный противник»: ВСУ пришли в ужас от российской боевой машины
30 июн
Посол Колумбии был вызван в МИД России из-за ситуации в Краматорске
30 июн
Российским вузам рекомендовали начислять дополнительные баллы абитуриентам за участие в СВО
30 июн
Медвежья услуга: какие «подарки демократии» в скором времени получат ВСУ
+14° Атмосферное давление 748 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
88.38
1.35 96.02
0.91
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:15
Никаких иллюзий: в США оценили скорость контрнаступления Украины
8:00
Android под угрозой? Как защитить смартфон от взлома
7:47
«Первый блин — комом»: Пушков высмеял недопуск Зеленского на саммит ЕС и Латинской Америки
7:32
«Мы все будем Омаровы»: Бородина шуткой ответила на вопрос о смене фамилии
7:16
В Британии раскрыли план Китая по добыче ископаемых на Луне
7:00
ВС РФ ликвидировали склад боеприпасов ВСУ на авдеевском направлении

Сейчас читают

Королева красоты: изменившаяся внучка стала копией Гурченко
Игорь Левитас: Львовский погром 1941 года и нынешний позор для евреев
Улицы в огне: массовые беспорядки в Париже набирают обороты
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео