«На пределе»: экс-советник Пентагона предрек Байдену скорую смерть

Экс-советник Пентагона полковник Макгрегор заявил, что Байден не доживет до конца года
Фото: www.globallookpress.com / CNP/AdMedia
По мнению полковника, есть одна кандидатура, которая заменит Байдена после его кончины.
Президент США Джо Байден не доживет до конца этого года — такое громкое заявление сделал бывший советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор в интервью Натали Брунелл на YouTube.
По его словам, глава Америки стал «картонной фигурой», которой подсовывают бумажки с речью.
«Старина Байден на пределе своих возможностей», — сказал Макгрегор.
Он также добавил, что вполне возможно, что после кончины Байдена, его место займет вице-президент Камала Харрис. Но настолько ли это будет хорошо? По его мнению, в Америке возникнет вакуум власти, потому что на данный момент в Харрис не верит абсолютно никто.
К слову, Джо Байден уже не раз доказывал согражданам, что даже будучи президентом, он остается 80-летним человеком — забывает дорогу, путает названия стран, иногда даже разговаривает с невидимыми оппонентами или жмет им руки. Конфузы случаются один за другим, но президент все равно намерен переизбраться на второй срок в 2024 году.
Из недавних новостей — глава Соединенных Штатов Америки использует аппарат для искусственной вентиляции легких (ИВЛ) во время сна.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, почему Джо Байден спит под ИВЛ.
- 28 июн
- Байден заявил об огромных проблемах Китая
- 11 июн
- Перед законом все равны: Трамп возмущен, что Байдену не предъявили обвинения из-за секретных документов
- 9 июн
- Дональду Трампу предъявили обвинения и вызвали в суд
- 9 июн
- В США считают вероятный провал контрнаступления ВСУ угрозой репутации Байдена
- 8 июн
- Уязвимые избиратели: как Байден «кинул» негров и малоимущих
- 8 июн
- Кеннеди-младший назвал Украину скотобойней
- 7 июн
- Пенс объяснил желание участвовать в президентских выборах в США: Байден — враг?
- 7 июн
- «Все может измениться»: политолог оценил шансы кандидатов на пост президента США
- 6 июн
- Кандидат в президенты США Кеннеди раскрыл число потерь ВСУ
- 5 июн
- Экс-вице-президент США Майк Пенс зарегистрировался кандидатом на выборы
Читайте также
88%
1.35 96.02
0.91
Нашли ошибку?