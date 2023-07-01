«На пределе»: экс-советник Пентагона предрек Байдену скорую смерть

По мнению полковника, есть одна кандидатура, которая заменит Байдена после его кончины.

Президент США Джо Байден не доживет до конца этого года — такое громкое заявление сделал бывший советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор в интервью Натали Брунелл на YouTube.

По его словам, глава Америки стал «картонной фигурой», которой подсовывают бумажки с речью.

«Старина Байден на пределе своих возможностей», — сказал Макгрегор.

Он также добавил, что вполне возможно, что после кончины Байдена, его место займет вице-президент Камала Харрис. Но настолько ли это будет хорошо? По его мнению, в Америке возникнет вакуум власти, потому что на данный момент в Харрис не верит абсолютно никто.

К слову, Джо Байден уже не раз доказывал согражданам, что даже будучи президентом, он остается 80-летним человеком — забывает дорогу, путает названия стран, иногда даже разговаривает с невидимыми оппонентами или жмет им руки. Конфузы случаются один за другим, но президент все равно намерен переизбраться на второй срок в 2024 году.

Из недавних новостей — глава Соединенных Штатов Америки использует аппарат для искусственной вентиляции легких (ИВЛ) во время сна.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, почему Джо Байден спит под ИВЛ.