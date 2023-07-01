Грамотно и мужественно: российские бойцы отразили за сутки 15 атак ВСУ на донецком направлении

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 77 0

МО РФ: «Южная» группировка войск за сутки отразила 15 атак противника на донецком направлении

Фото, видео: Полегенько Александр / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация Обострение конфликта в Донбассе

Украинские силы пытались провести контрнаступление в районе шести населенных пунктов.

За минувшие сутки ВСУ попытались продолжить контрнаступление. Официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков назвал подобные попытки наступательных действий безуспешными. Только на донецком направлении ВСУ попытались контратаковать 15 раз в районе шести населенных пунктов.

«На донецком направлении грамотными и мужественными действиями обороняющихся подразделений „Южной“ группировки войск успешно отражено пятнадцать атак противника», — сообщил Конашенков.

Потери ВСУ на данном на составили свыше 260 боевиков, танк, две БМП, две гаубицы «Мста-Б» и одну Д-20.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему ВСУ перестали посылать в атаку западные танки.

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