Грамотно и мужественно: российские бойцы отразили за сутки 15 атак ВСУ на донецком направлении

Украинские силы пытались провести контрнаступление в районе шести населенных пунктов.

За минувшие сутки ВСУ попытались продолжить контрнаступление. Официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков назвал подобные попытки наступательных действий безуспешными. Только на донецком направлении ВСУ попытались контратаковать 15 раз в районе шести населенных пунктов.

«На донецком направлении грамотными и мужественными действиями обороняющихся подразделений „Южной“ группировки войск успешно отражено пятнадцать атак противника», — сообщил Конашенков.

Потери ВСУ на данном на составили свыше 260 боевиков, танк, две БМП, две гаубицы «Мста-Б» и одну Д-20.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему ВСУ перестали посылать в атаку западные танки.