«Жесткое сопротивление»: ВСУ перестали посылать в атаку западные танки

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 48 0

WSJ: ВСУ перестали посылать в бой крупные пехотные формирования и западные танки

«Жесткое сопротивление»: ВСУ перестали посылать в атаку западные танки

Фото: www.globallookpress.com / Ann-Marie Utz

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Тема:
Спецоперация

Боевики киевского режима затеяли так называемое контрнаступление, но успехов оно не приносит.

Боевики киевского режима в ходе так называемого контрнаступления, столкнувшись с жестким сопротивлением российских бойцов, перестали посылать в атаку крупные пехотные формирования и западные танки. Об этом пишет американская газета Wall Street Journal.

В материале также указывается, что вместо этого нацисты пытаются наносить точечные удары, но все так же безуспешно.

Военнослужащие российской армии продолжают выполнять задачи специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля прошлого года. Российский лидер тогда подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Киевский режим активизировал штурмовые операции в Донбассе и начал анонсированное контрнаступление 4 июня. Об этом сообщил Владимр Путин. По его словам, российской армии удается успешно отражать наступательные действия противника, предпринимаемые на разных направлениях.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) даже не приблизились к укреплениям России в ходе так называемого контрнаступления.

Тема:
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