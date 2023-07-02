Истинные причины и цели попытки мятежа 24 июня: как российские силовики победили

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Российские силовики и народ победили предателей благодаря сплоченности во время попытки мятежа 24 июня

Фото, видео: Сергей Гунеев / POOL / ТАСС; 5-tv.ru

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Мятеж ЧВК Вагнер

Граждане страны сошлись во мнении — когда Родина ведет борьбу за суверенитет, мы должны сплотиться и действовать сообща.

Большой Смуты в стране удалось избежать, так как Владимир Путин с самого начала четко обозначил позицию — то, что происходит — мятеж, а те, кто его организовал и готовил — предатели.

Большинство участников, которые имеют реальные боевые заслуги перед страной, были втянуты в происходящее обманом. С этим заключением лидер страны и обратился к народу, и невозможно припомнить другой такой ситуации, когда в течение трех дней президент дважды выступал с обращением к гражданам. Пожалуй, такое было только в самом начале специальной военной операции.

«Действия, которые раскалывают наше единство, — это, по сути, отступничество от своего народа, от боевых товарищей, которые сражаются сейчас на фронте. Это удар в спину нашей стране и нашему народу», — говорил в своем обращении президент Владимир Путин.

«Удар в спину» — фраза не абстрактная, мятежники действительно орудовали за спинами тех, кто на линии фронта защищает в страну. Именно там сейчас самые боеспособные части, они продолжали защищать Родину, пока вооруженные до зубов колонны шли по тылам в сторону Москвы.

В столицу они, если бы и зашли, то только с боем. Хорошо, что этого удалось избежать. России грозил реальный гражданский раскол, поскольку и с той, и с другой стороны были плоть от плоти русские люди — патриоты, в большинстве своем.

И они были готовы идти до конца в отстаивании «своей правды», пусть «правда» одних и оказалась фантазией одного обиженного человека, потерявшего связь с реальностью. Корреспондент «Известий» Николай Иванов подробно рассказывает об истинных причинах и целях попытки мятежа, и тех кто предотвратил катастрофу.

Соборная площадь Кремля — сердце столицы. Здесь те — кто предотвратил мятеж, а значит хаос и гражданскую войну.

«Все-таки гражданская война — это страшное дело, и сейчас как раз то самое время, когда мы все должны сплотиться», — сообщил Александр Белоглазов, офицер Росгвардии.

«Все прошло без происшествий, и мы все вернулись живыми и невредимыми», — заявил в интервью офицер Минобороны Артур Орлов.

Плечом к плечу сильные и отважные люди в погонах: ВС РФ, Росгвардия, МВД, ФСБ, ФСО. В те часы никому из них не пришлось объяснять, что делать, на кону стояла судьба страны, жизни россиян, будущее детей.

«Вы защитили конституционный строй, жизнь, безопасность и свободу наших граждан, уберегли нашу Родину от потрясений. Фактически остановили гражданскую войну. В непростой ситуации вы действовали четко, слаженно, делом доказали свою верность народу России и воинской присяге», — заявил президент Владимир Путин во время выступления на Соборной площади.

Подробнее — в репортаже программы «Известия. Главное» на сайте 5-tv.ru.

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Мятеж ЧВК Вагнер
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