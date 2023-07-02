Пособники киевского режима терпят поражение. Не помогает даже хваленая помощь «коллективного» Запада.

Украина продолжает терпеть поражение за поражением. Как обстоят дела на передовой сейчас? Какой тактики придерживается российская армия, чтобы подавить врага? Репортаж с купянского направления ведет корреспондент «Известий» Денис Кулага.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что авиация России нанесла удар по живой силе и технике ВСУ.