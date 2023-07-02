Запасаемся вентиляторами: синоптики пообещали жару в Москве на следующей неделе

В Москву придет аномальная жара на грядущей неделе
Фото: www.globallookpress.com / Булкин Сергей
С каждым днем будет прибавляться один градус.
К концу следующей недели в Москве может быть +30 градусов по Цельсию. Синоптики ожидают 3 июля ночные скоротечные дожди и гром. Также такая погода может продолжаться до раннего утра. В некоторых частях Москвы это будет продолжаться 5 и 6 июля. А интенсивно дождь польет 7 и 8 числа. Сообщение об этом появилось на портале «Метовести» центра погоды «Фобос».
Погодные «окна» прогнозируются во второй половине понедельника, большую часть вторника и в воскресенье. Обещают, что ночи будут теплыми. От 13 до 18 градусов по Цельсию. А температура в начале недели составит от 22 до 27. С каждым днем будет прибавляться по одному градусу Цельсия. Поэтому в конце рабочей недели обещают настоящую жару. Будет от 25 до 30 градусов по Цельсию.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что москвичам пообещали настоящее лето в июле. Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что осадков будет совсем немного, а погода будет жаркой.
- 30 июн
- Жара и теплые ночи: москвичам пообещали настоящее лето в июле
- 29 июн
- Сильнейший с начала года ливень обрушился на Москву
- 29 июн
- В Москву пришел самый сильный дождь с начала лета
- 28 июн
- «Без дождей не бывает»: Вильфанд объяснил «мокрую» погоду в Москве этим летом
- 28 июн
- Два человека скончались в Испании из-за «убийственной» жары
- 28 июн
- Дождь, гроза и град: на Москву надвигается стихия
- 28 июн
- Жителей Центральной России предупредили о засухе и жаре в июле
- 27 июн
- Их не отлавливают: почему в Новой Москве появилось много змей
- 27 июн
- Улицы превратились в реки: мощные ливни обрушились на Ростов
- 26 июн
- Вильфанд предупредил о сильных дождях в ряде регионов России
Читайте также
60%
1.35 96.02
0.91
Нашли ошибку?