Запасаемся вентиляторами: синоптики пообещали жару в Москве на следующей неделе

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 233 0

В Москву придет аномальная жара на грядущей неделе

Запасаемся вентиляторами: синоптики пообещали жару в Москве на следующей неделе

Фото: www.globallookpress.com / Булкин Сергей

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Тема:
Погода

С каждым днем будет прибавляться один градус.

К концу следующей недели в Москве может быть +30 градусов по Цельсию. Синоптики ожидают 3 июля ночные скоротечные дожди и гром. Также такая погода может продолжаться до раннего утра. В некоторых частях Москвы это будет продолжаться 5 и 6 июля. А интенсивно дождь польет 7 и 8 числа. Сообщение об этом появилось на портале «Метовести» центра погоды «Фобос».

Погодные «окна» прогнозируются во второй половине понедельника, большую часть вторника и в воскресенье. Обещают, что ночи будут теплыми. От 13 до 18 градусов по Цельсию. А температура в начале недели составит от 22 до 27. С каждым днем будет прибавляться по одному градусу Цельсия. Поэтому в конце рабочей недели обещают настоящую жару. Будет от 25 до 30 градусов по Цельсию.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что москвичам пообещали настоящее лето в июле. Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что осадков будет совсем немного, а погода будет жаркой.

Тема:
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