СК возбудил дела против 160 наемников, участвующих в боевых действиях на Украине

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 17 0

СК завел уголовные дела против 160 наемников из 33 стран, воюющих на стороне ВСУ

СК возбудил дела против 160 наемников, участвующих в боевых действиях на Украине

Фото: Reuters / KAI PFAFFENBACH

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Тема:
Спецоперация

Продолжается расследование по фактам вербовки и участия иностранцев в боевых действиях.

Следственный комитет России возбудил уголовные дела в отношении 160 иностранных наемников, принимающих участие в боевых действиях на стороне Украины. Об этом сообщает СК.

По последней информации, в результате взаимодействия с Минобороны РФ были собраны доказательства участия наемников из Грузии, США, Латвии, Швеции и других стран.

«В настоящее время осуществляется уголовное преследование в отношении 160 иностранцев из 33 стран», — говорится в сообщении.

Также в ведомстве добавили, что расследование уголовного дела по фактам вербовки и участия наемников в боевых действиях на стороне украинских вооруженных формирований все еще продолжается.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как при российском ударе по Краматорску были ранены минимум двое иностранных наемников.

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