«Наш ответ украинскому контрнаступлению»: бойцы ОБТФ «Каскад» уничтожают врага
Бойцы ОБТФ «Каскад» уничтожают технику врага на угледарском направлении в зоне СВО
Фото, видео: 5-tv.ru
Несмотря на хваленое Киевом контрнаступление, российские военные успешно дают отпор противнику.
Одно из самых горячих направлений контрнаступления ВСУ — угледарское в Запорожской области. В эти минуты бойцы оперативно-боевого тактического формирования (ОБТФ) «Каскад» планомерно выслеживают вражескую самоходную пушку и успешно уничтожают ее. Кадрами противостояния украинским боевикам делится с передовой в зоне проведения специальной военной операции (СВО) корреспондент «Известий» Сергей Еремин.
Российские военные активно отрабатывают все намеченные цели, работает артиллерия. По всему периметру находится несколько установок по разным местам. Пока группа с корреспондентом добирается к месту посадки беспилотника «Зала», оператор уже отдает координаты разведанной пушки и быстро возвращает аппарат.
Заряд батареи практически садится, в воздухе она в итоге провисела около трех часов. Наша артиллерия молниеносно отрабатывает цель под наблюдением другого российского беспилотно-летательного аппарата (БПЛА). «Акация» наносит удар по опорному пункту ВСУ, противник пытается сконцентрировать силы, но безуспешно, миссия российских бойцов выполнена.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как танкисты армии РФ в неравной схватке сорвали попытку наступления ВСУ.
- 3 июл
- На купянском направлении сорвано две попытки провести ротацию подразделений ВСУ
- 3 июл
- Раненный гранатометчик в зоне СВО мужественно отразил атаку неонацистов
- 3 июл
- Олаф Шольц отказал Киеву в поставке дальнобойного оружия
- 3 июл
- Танки ЦВО успешно использовали новую тактику против ВСУ
- 3 июл
- Всегда на страже неба: лучшее видео из зоны СВО за день
- 3 июл
- Воевавший на стороне ВСУ морпех из США уничтожен во время ужина в ресторане
- 3 июл
- Танкисты армии России в неравной схватке сорвали наступление ВСУ
- 3 июл
- «Выигравших просто не будет»: Медведев описал бессмысленность третьей мировой войны
- 3 июл
- «Народный фронт» открыл сбор на лодки и моторы для работы бойцов на Днепре
- 2 июл
- Украина признала наступление российских войск на четырех направлениях
Читайте также
77%
1.35 96.02
0.91
Нашли ошибку?