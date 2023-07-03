«Наш ответ украинскому контрнаступлению»: бойцы ОБТФ «Каскад» уничтожают врага

Несмотря на хваленое Киевом контрнаступление, российские военные успешно дают отпор противнику.

Одно из самых горячих направлений контрнаступления ВСУ — угледарское в Запорожской области. В эти минуты бойцы оперативно-боевого тактического формирования (ОБТФ) «Каскад» планомерно выслеживают вражескую самоходную пушку и успешно уничтожают ее. Кадрами противостояния украинским боевикам делится с передовой в зоне проведения специальной военной операции (СВО) корреспондент «Известий» Сергей Еремин.

Российские военные активно отрабатывают все намеченные цели, работает артиллерия. По всему периметру находится несколько установок по разным местам. Пока группа с корреспондентом добирается к месту посадки беспилотника «Зала», оператор уже отдает координаты разведанной пушки и быстро возвращает аппарат.

Заряд батареи практически садится, в воздухе она в итоге провисела около трех часов. Наша артиллерия молниеносно отрабатывает цель под наблюдением другого российского беспилотно-летательного аппарата (БПЛА). «Акация» наносит удар по опорному пункту ВСУ, противник пытается сконцентрировать силы, но безуспешно, миссия российских бойцов выполнена.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как танкисты армии РФ в неравной схватке сорвали попытку наступления ВСУ.