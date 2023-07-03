Поизносился: взрыв на батискафе «Титан» мог произойти из-за микротрещин
Причиной взрыва на батискафе «Титан» могли стать микротрещины из-за погружений
Фото, видео: www.globallookpress.com / OceanGate Expeditions; 5-tv.ru
Частые погружения в Атлантическом океане приводили к непоправимым изменениям корпуса.
Причиной катастрофы батискафа «Титан» в Атлантическом океане могли стать микротрещины корпуса. Такую версию выдвинули в Плимутском университете Великобритании.
Углепластик, из которого была сделана туристическая подлодка, непригоден для глубоководных судов. С каждым погружением на корпусе появлялись новые трещины, которые и привели в конце концов к подводному взрыву у останков «Титаника». В результате все пять человек на борту погибли.
«Они могут быть незаметными, но вскоре становятся критическими, происходит их быстрое и неконтролируемое увеличение», — заявил в интервью AP доцент Плимутского университета Джаспер Грэм-Джонс.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что OceanGate продолжает продавать экскурсии к обломкам «Титаника» после трагедии.
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