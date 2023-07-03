Поизносился: взрыв на батискафе «Титан» мог произойти из-за микротрещин

Частые погружения в Атлантическом океане приводили к непоправимым изменениям корпуса.

Причиной катастрофы батискафа «Титан» в Атлантическом океане могли стать микротрещины корпуса. Такую версию выдвинули в Плимутском университете Великобритании.

Углепластик, из которого была сделана туристическая подлодка, непригоден для глубоководных судов. С каждым погружением на корпусе появлялись новые трещины, которые и привели в конце концов к подводному взрыву у останков «Титаника». В результате все пять человек на борту погибли.

«Они могут быть незаметными, но вскоре становятся критическими, происходит их быстрое и неконтролируемое увеличение», — заявил в интервью AP доцент Плимутского университета Джаспер Грэм-Джонс.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что OceanGate продолжает продавать экскурсии к обломкам «Титаника» после трагедии.