Поизносился: взрыв на батискафе «Титан» мог произойти из-за микротрещин

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Причиной взрыва на батискафе «Титан» могли стать микротрещины из-за погружений

Фото, видео: www.globallookpress.com / OceanGate Expeditions; 5-tv.ru

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Тема:
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Частые погружения в Атлантическом океане приводили к непоправимым изменениям корпуса.

Причиной катастрофы батискафа «Титан» в Атлантическом океане могли стать микротрещины корпуса. Такую версию выдвинули в Плимутском университете Великобритании. 

Углепластик, из которого была сделана туристическая подлодка, непригоден для глубоководных судов. С каждым погружением на корпусе появлялись новые трещины, которые и привели в конце концов к подводному взрыву у останков «Титаника». В результате все пять человек на борту погибли.

«Они могут быть незаметными, но вскоре становятся критическими, происходит их быстрое и неконтролируемое увеличение», — заявил в интервью AP доцент Плимутского университета Джаспер Грэм-Джонс.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что OceanGate продолжает продавать экскурсии к обломкам «Титаника» после трагедии.

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