Верх цинизма: OceanGate продолжает продавать экскурсии к обломкам «Титаника» после трагедии
Компания OceanGate продолжает продавать экскурсии к обломкам «Титаника» после гибели пассажиров батискафа
Фото: www.globallookpress.com / OceanGate
Компания за 250 тысяч долларов предлагает всем желающим опуститься туда, где недавно погибли люди.
Туристическая компания OceanGate продолжает продавать экскурсии на батискафе к обломкам затонувшего «Титаника», несмотря на произошедшею трагедию, потрясшую весь мир. Реклама с турами размещена на ее сайте.
Так указано, что экспедиции к «Титанику» могли проводиться с 23 мая по 23 июня. То есть после гибели пассажиров «Титана» продажи не прекращались. Стоимость такого удовольствия осталась такой же внушительной — 250 тысяч долларов. Кроме того, сейчас еще есть возможность приобрести туры на июнь 2024 года.
«Станьте подводным исследователем, начав с погружения к месту крушения „Титаника“. Это ваш шанс выйти за рамки повседневной жизни и открыть для себя что-то действительно необычное», — сказано в анонсе.
Длительность предлагаемой экспедиции — восемь дней. Представители компания пока никак не прокомментировали продолжившиеся продажи.
Береговая охрана США обнаружила останки людей в обломках батискафа «Титан»
Батискаф «Титан», направлявшийся к затонувшему «Титанику», пропал с радаров в день погружения — 18 июня. Внутри глубоководного аппарата находились пять человек. На поиски были брошены силы флота и авиации нескольких стран. Спустя несколько дней после пропажи были обнаружены его обломки, экипаж официально признали погибшим.
Эксперты заявили, что батискаф сжался, как консервная банка, из-за перепада давления. Такой направленный внутрь взрыв называется имплозией. Предполагается, что смерть туристов наступила мгновенно.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как переплетены судьбы людей, погибший в момент крушения «Титаника» и «Титана».
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