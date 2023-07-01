Верх цинизма: OceanGate продолжает продавать экскурсии к обломкам «Титаника» после трагедии

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 38 0

Компания OceanGate продолжает продавать экскурсии к обломкам «Титаника» после гибели пассажиров батискафа

Верх цинизма: OceanGate продолжает продавать экскурсии к обломкам «Титаника» после трагедии

Фото: www.globallookpress.com / OceanGate

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Батискаф пропал на пути к «Титанику»

Компания за 250 тысяч долларов предлагает всем желающим опуститься туда, где недавно погибли люди.

Туристическая компания OceanGate продолжает продавать экскурсии на батискафе к обломкам затонувшего «Титаника», несмотря на произошедшею трагедию, потрясшую весь мир. Реклама с турами размещена на ее сайте.

Так указано, что экспедиции к «Титанику» могли проводиться с 23 мая по 23 июня. То есть после гибели пассажиров «Титана» продажи не прекращались. Стоимость такого удовольствия осталась такой же внушительной — 250 тысяч долларов. Кроме того, сейчас еще есть возможность приобрести туры на июнь 2024 года.

«Станьте подводным исследователем, начав с погружения к месту крушения „Титаника“. Это ваш шанс выйти за рамки повседневной жизни и открыть для себя что-то действительно необычное», — сказано в анонсе.

Длительность предлагаемой экспедиции — восемь дней. Представители компания пока никак не прокомментировали продолжившиеся продажи.

Береговая охрана США обнаружила останки людей в обломках батискафа «Титан»

Батискаф «Титан», направлявшийся к затонувшему «Титанику», пропал с радаров в день погружения — 18 июня. Внутри глубоководного аппарата находились пять человек. На поиски были брошены силы флота и авиации нескольких стран. Спустя несколько дней после пропажи были обнаружены его обломки, экипаж официально признали погибшим.

Эксперты заявили, что батискаф сжался, как консервная банка, из-за перепада давления. Такой направленный внутрь взрыв называется имплозией. Предполагается, что смерть туристов наступила мгновенно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как переплетены судьбы людей, погибший в момент крушения «Титаника» и «Титана».

Тема:
Батискаф пропал на пути к «Титанику»
29 июн
Береговая охрана США обнаружила останки людей в обломках батискафа «Титан»
29 июн
Со дна Атлантики подняты обломки затонувшего по пути к «Титанику» батискафа
27 июн
«Открылся портал в мир мертвых»: почему «Титаник» продолжает забирать жизни
27 июн
«Титаник» продолжает забирать души: как переплетены судьбы людей, связанных с лайнером
27 июн
Был одержим «Титаником»: пассажир батискафа предсказал свою смерть 24 года назад
26 июн
Место крушения батискафа «Титан» сняли из космоса
26 июн
Известный блогер MrBeast едва не погиб на «Титане»: «Я мог быть на нем»
26 июн
Потерявшая мужа и сына на «Титане» вдова разрыдалась на интервью: «Уступила ему свое место»
25 июн
Друг погибшего на батискафе миллиардера пытался отговорить его от погружения
25 июн
«Быстро, всего за долю миллисекунды»: как погибли члены экипажа батискафа «Титан»
+14° Атмосферное давление 748 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
88.38
1.35 96.02
0.91
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:59
Улицы в огне: массовые беспорядки в Париже набирают обороты
4:30
Верх цинизма: OceanGate продолжает продавать экскурсии к обломкам «Титаника» после трагедии
4:00
Ярилин день: как 1 июля встречать Макушку лета
3:58
Умер президент Российского университета транспорта Борис Лёвин
3:37
Опубликованы кадры искрящейся хвостовой части самолета в аэропорту Пулково
3:24
Стрельбу в аэропорту Кишинева устроил иностранец, которого не пустили в страну

Сейчас читают

Королева красоты: изменившаяся внучка стала копией Гурченко
Игорь Левитас: Львовский погром 1941 года и нынешний позор для евреев
В задымившемся в аэропорту Пулково самолете находилась делегация из Вьетнама
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео