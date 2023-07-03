Раненный гранатометчик в зоне СВО мужественно отразил атаку неонацистов

Украинские боевики понесли существенные потери в живой силе благодаря смелости российского солдата.
Фото, видео: Красильников Станислав / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Раненный в ходе стрелкового боя российский гранатометчик Юрий Лосько продолжил мужественно вести огонь по противнику на запорожском направлении. Благодаря хладнокровию ефрейтора, враг понес существенные потери в живой силе и отступил. О его подвиге рассказал начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.
Юрий Лосько состоит в составе мотострелковой бригады, в момент ранения он выполнял боевую задачу по отражению наступающих сил украинских боевиков. Грамотно оказав себе медицинскую помощь, он продолжил бой, не покидая места дислокации войск. В итоге российской армии удалось удержать свои позиции.
Ранее 5-tv.ru рассказал о подвиге танкистов армии РФ, которые вступили в неравный бой с врагом и победили.
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