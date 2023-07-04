Одна большая стройка: как Шебекино возвращается к мирной жизни после обстрелов ВСУ

Эфирная новость 38 0

Город Шебекино Белгородской области возвращается к мирной жизни после обстрелов ВСУ

Фото, видео: 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

В городе снова открываются аптеки и магазины. Начались и ремонтные работы. Какие еще есть изменения?

Шебекино в Белгородской области постепенно возвращается к мирной жизни. После регулярных обстрелов со стороны ВСУ и попыток прорыва боевиков в городе вновь заработали предприятия. Двери открыли магазины и аптеки, а жители начали ремонтировать поврежденные дома.

За изменениями наблюдал корреспондент «Известий» Алексей Полторанин.

Тема:
Спецоперация
4 июл
Российские военные перешли в активную оборону в Запорожской области
3 июл
Участникам СВО могут разрешить переход на бесплатное обучение в вузах
3 июл
Зеленский заявил об ударе по зданию СБУ в Сумах
3 июл
«Десятки боевых танков»: Киев получит новую партию немецких Leopard
3 июл
Алаудинов заявил о гибели командира отряда «Ахмата» Евгения Писаренко
3 июл
Российские бойцы отразили девять атак ВСУ на Донецком направлении
3 июл
Российская ПВО сбила украинский самолет Су-27 в Херсонской области
3 июл
С одного выстрела: боевики ВСУ спаслись бегством из горящей бронемашины
3 июл
Российские военные уничтожили 920 единиц вражеской техники в Запорожской области
3 июл
На дальних подступах: ВДВ отразили попытку контрнаступления в зоне спецоперации
+16° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 63%
89.33
0.95 97.26
1.24
Отдых важнее работы, когда он необходим: китайский совет дня на вторник,...

Последние новости

3:29
«Вот к чему приводят мороженки»: Анна Семенович показала себя в купальнике без фотошопа
3:23
Пожар на фабрике в Химках локализовали на площади 2,5 тысячи квадратных метров
3:15
Отдых важнее работы, когда он необходим: китайский совет дня на вторник, 4 июля
3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 июля, для всех знаков зодиака
2:48
Не съедобно: в Приморье тигр попал в фотоловушку, изучая странный предмет
2:30
Российские военные перешли в активную оборону в Запорожской области

Сейчас читают

Напала на медсестру: страдающую деменцией 83-летнюю Светличную упекли в психушку
«Все решится в ближайшие сутки»: кардиолог оценил шансы на восстановление Митты
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить
Находка для забывчивых: что такое трекер для поиска вещей и как он работает

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Какой церковный праздник 2 июля и что нельзя делать
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео