Запад ждет прорывов от ВСУ уже сейчас — и без дорогостоящей авиации.

Пилоты ВСУ так и не сели за штурвалы американских истребителей F-16 — даже на тренировках. Об этом заявил министр иностранных дел Украины.

По словам Дмитрия Кулебы, зарубежные партнеры обещали начать соответствующее обучение еще в июне, но график сдвинулся. На Западе говорят, что ошиблись в первоначальных расчетах, и им нужно больше времени для организации процесса.

В то же время руководитель военного комитета НАТО Роб Бауэр дал понять, что Украина вообще не получит самолеты F-16, по крайней мере, до конца контрнаступления.

И обучать украинских пилотов, а также специалистов на земле, до этого времени тоже никто не будет. Запад ждет прорывов от ВСУ уже сейчас — и без дорогостоящей авиации.