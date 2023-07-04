Вообще не получат? Что на Западе говорят о поставках F-16 на Украину
Кулеба: Украинские пилоты до сих пор не тренировались на F-16
Фото, видео: www.globallookpress.com / Daniel Reinhardt; 5-tv.ru
Запад ждет прорывов от ВСУ уже сейчас — и без дорогостоящей авиации.
Пилоты ВСУ так и не сели за штурвалы американских истребителей F-16 — даже на тренировках. Об этом заявил министр иностранных дел Украины.
По словам Дмитрия Кулебы, зарубежные партнеры обещали начать соответствующее обучение еще в июне, но график сдвинулся. На Западе говорят, что ошиблись в первоначальных расчетах, и им нужно больше времени для организации процесса.
В то же время руководитель военного комитета НАТО Роб Бауэр дал понять, что Украина вообще не получит самолеты F-16, по крайней мере, до конца контрнаступления.
И обучать украинских пилотов, а также специалистов на земле, до этого времени тоже никто не будет. Запад ждет прорывов от ВСУ уже сейчас — и без дорогостоящей авиации.
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