Внимательные зрители заметили киноляп в советском фильме «Мимино»

|
Руслан Велишов
Руслан Велишов 28 0

Прокол съемочной группы виден в самом начале картины.

Внимательные зрители заметили киноляп в советском фильме «Мимино»

Фото: Кадр из к/ф «Мимино», реж. Георгий Данелия, 1977 г.

Читайте нас в: Дзен Новости

Советскому фильму режиссера Георгия Данелии «Мимино» в этом году исполнится 45 лет. Но не смотря на солидный возраст картины, фанаты все равно продолжают находить что-то новое. Недавно зрители обратили внимание на киноляп в самом начале фильма.

Прокол съемочной группы произошел в эпизоде, когда учительница Лали идет по дороге и там встречает Мимино вместе с его племянником. В этот момент она держит в руках бидон. Главный герой здоровается с девушкой, но взаимного приветствия не последовало. По сюжету Лали просто его проигнорировала и промолчала.

Затем Мимино сделал ей замечание на такое неучтивое поведение. Тогда девушка оборачивается и у нее в руках неожиданно появляется красная сумка. Буквально несколько секунд назад ее еще не было. Об этом сообщило издание «Вечерняя Москва».

Возможно, такой киноляп получился из-за того, что часть картины снимали в высокогорных деревнях. Туда можно было добраться только на скакунах или вертолете. Поэтому съемочная группа не смогла доставить сразу весь реквизит.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в фильме Гайдая про Шурика зрители нашли киноляп, который оказался подсказкой режиссера.

+17° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
89.55
0.22 97.74
0.48
С норовистой лошадью дел лучше не иметь: китайский совет дня на среду, 5 ...

Последние новости

4:01
«Мы поставили точку»: Виктория Боня рассталась с возлюбленным
4:00
Ульянин день: почему 5 июля считается днем встречи влюбленных
3:40
Внимательные зрители заметили киноляп в советском фильме «Мимино»
3:26
Путин оценил показатели российской экономики
3:15
С норовистой лошадью дел лучше не иметь: китайский совет дня на среду, 5 июля
3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 июля, для всех знаков зодиака

Сейчас читают

Токио переиграл с санкциями: компании Японии поддержат проекты СПГ в России
«Хлопок был»: пожар в Новгородской области ТЭЦ полностью ликвидирован
Правовые шлюзы для НАТО: ВСУ готовят атаку на ЗАЭС в ночь на 5 июля
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Какой церковный праздник 2 июля и что нельзя делать
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео