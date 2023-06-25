В фильме Гайдая про Шурика зрители нашли киноляп, оказавшийся подсказкой режиссера

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Алексей Панков
Алексей Панков 244 0

Зрители не сразу поняли забавную отсылку к другой новелле.

В фильме Гайдая про Шурика зрители нашли киноляп, оказавшийся подсказкой режиссера

Фото: Кадр из к/ф «Операция «Ы» и другие приключения Шурика », реж. Леонид Гайдай , 1965 г.

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В картине 1965 года «Операция Ы и другие приключения Шурика» режиссера Леонида Гайдая зрители нашли забавный киноляп.

Самые внимательные заметили одну странность в новелле «Наваждение», где Шурик выходит из библиотеки с книгой в руках. Если присмотреться, можно увидеть крайне необычный график работы книгохранилища — с трех часов ночи до 18 часов вечера. Но как оказалось, это не является ошибкой режиссера.

Издание МК отмечает, что такие часы работы библиотеки отсылают зрителей к другой новелле «Операция Ы». В ней между Трусом и Шуриком возникает комический диалог: «Как пройти в библиотеку в три часа ночи?»

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Ранее 5-tv.ru рассказывал о киноляпах в различных частях «Гарри Поттера». Например, в самой первой части у Петуньи Дурсль заметен шнур от микрофона под одеждой, когда та наклоняется к сыну.

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