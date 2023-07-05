Последняя капля: Украина довела армию Британии до бедственного положения

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Помощь Украине опустошила оборонные арсеналы Великобритании

Фото, видео: VALDA KALNINA / TASS; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Английская пресса пишет, что такого не было со времен наполеоновских войн.

Военная помощь Украине опустошила собственные арсеналы Великобритании. Последней каплей стала отправка в Киев партии танков Challenger 2.

В армии Соединенного Королевства теперь не больше 40 танков, а на флоте — лишь дюжина фрегатов и эсминцев, готовых к ведению боевых действий. На дебатах в парламенте выяснилось, что Минобороны не способно поставить для нужд НАТО, если возникнет такая необходимость, даже одну полностью укомплектованную дивизию. Британская пресса пишет, что такого бедственного положения не было со времен наполеоновских войн.

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