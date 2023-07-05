«Более 70%»: батискаф «Титан» до погружения в Атлантике был поврежден после удара молнии

Несколько лет назад аппарат проходил пробное погружение, после которого едва остался цел.

Затонувший в Атлантике батискаф «Титан» проходил пробное погружение в 2018 году. Тогда в него ударила молния, передает портал insider.com со ссылкой на интервью главы компании OceanGate Expeditions Стоктона Раша, которое он дал до последнего погружения.

По его словам, удар молнии привел к повреждению 70% аппарата.

«К счастью, это был не прямой удар. Прямой удар, вероятно, полностью вывел бы нас из строя. Всего за пару дней мы смогли заменить все эти (поврежденные. — Прим. ред.) компоненты», — рассказал Раш.

Батискаф «Титан», направлявшийся к затонувшему «Титанику», пропал с радаров в день погружения — 18 июня. Внутри глубоководного аппарата находились пять человек. На поиски были брошены силы флота и авиации нескольких стран. Спустя несколько дней после пропажи были обнаружены его обломки, экипаж официально признали погибшим.

Эксперты заявили, что батискаф сжался, как консервная банка, из-за перепада давления. Такой направленный внутрь взрыв называется имплозией. Предполагается, что смерть туристов наступила мгновенно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что причиной катастрофы батискафа «Титан» в Атлантическом океане могли стать микротрещины корпуса.