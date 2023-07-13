«Мне заплатили дофига»: Юта объяснила, почему ездит в зону СВО

По мнению Юты, люди, которые обвиняют артистов, ездящих с концертами в зону СВО, в хайпе, до конца не могут осознать тех моральных усилий, которые приходится прилагать для проведения выступлений.

Юта считает себя должной государству. Певица эксклюзивно рассказала автору и ведущей спецпроекта 5-tv.ru «ОтЛичная жизнь» Светлане Шевченко, почему решила ездить в зону СВО.

«Я в самом начале специальной военной операции объяснила людям, что мне заплатили за это дофига: бесплатное среднее образование, бесплатное профессиональное образование, медицина, охрана, в лагерь я ездила каждый год бесплатно. Дети мои тоже получили огромное количество благ от государства, поэтому если вот это все сложить и посмотреть, сколько же я получила от страны, будут миллионы», — объяснила заслуженная артистка РФ.

По мнению Юты, люди, которые обвиняют артистов, ездящих с концертами в зону СВО, в хайпе, до конца не могут осознать тех моральных усилий, которые приходится прилагать для проведения выступлений.

«Хайпиться на Донбассе — это так дорого. С точки зрения затрат и с точки зрения временных каких-то ресурсов, потому что каждая поездка многое отнимает. Как-то дороговато выходит», — считает Юта.

Также, по мнению заслуженной артистки РФ, те, кто покинул страну из-за начала СВО, а потом решат вернуться обратно, столкнутся со многими сложностями. Ведь им придется сосуществовать рядом с людьми, которые в отличие от них остались в стране в столь сложный для нее момент.

Ранее 5-tv.ru писал, что живущие на Кипре россияне сняли патриотический клип на песню Юты.