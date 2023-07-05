В разведке США признались, что на Украине работают агенты ЦРУ

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Игорь Войтенко
Игорь Войтенко 43 0

Newsweek: на территории Украины работают агенты ЦРУ

В разведке США признались, что на Украине работают агенты ЦРУ

Фото: www.globallookpress.com / Olivier Douliery

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Тема:
Спецоперация

На территории Незалежной работают примерно 100 агентов Центрального разведывательного управления.

Высокопоставленный офицер из разведки США признался, что на территории Украины работают агенты ЦРУ. Об этом он рассказал американскому журналу Newsweek.

«Находится ли ЦРУ на территории Украины? Да», — заявил офицер на условиях анонимности.

Источник добавил, что Центральное разведывательное управление играет большую роль в действиях Штатов на Украине. Но при этом ЦРУ, по заявлению источника, якобы «не принимает злонамеренных решений».

Офицер не знает сколько именно агентов разведки находится на территории Украины, но он предполагает, что одновременно там не работают больше 100 человек.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что раскрыта цель секретного визита главы ЦРУ в Киев.

Тема:
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