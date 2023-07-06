Земля и небо: лучшее видео из зоны спецоперации за день

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 43 0

Насколько минут — и позиции противника поражены.

Фото, видео: Минобороны РФ / ТАСС ; Минобороны РФ;5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов 100-мм противотанковых орудий «Рапира» артиллерийских подразделений Западного военного округа.

За несколько минут точной боевой работы артиллеристы меняют тип снарядов для поражения уже танка ВСУ, который начал вести огонь из лесополосы с закрытой огневой позиции. Быстрые действия расчета ведутся в режиме реального времени с корректировкой огня при помощи беспилотника.

Команда «Отбой!», и орудие быстро сворачивается для перекатывания на новую огневую точку, а текущую занимает ложное орудие, маскируется и остается ждать, чтобы вскрыть очередную огневую точку противника, которая откроет огонь уже по ложной цели.

Также МО РФ поделилось видео работы экипажей штурмовиков Су-25 Восточного военного округа (ВВО) в зоне проведения специальной военной операции.

Пуски ракет выполнялись парами с малых высот. После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром вылета. Результатом вылета стало уничтожение замаскированных укрепленных полевых позиций и бронированной техники ВСУ.

Ранее 5-tv.ru показывал, как танковый «заслон» уничтожил опорный пункт ВСУ вблизи госграницы России.

Тема:
Спецоперация
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