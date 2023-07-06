«Должны быть приговоры»: Зеленский заявил о преследовании жителей новых регионов России

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Алиса Сахарова
Алиса Сахарова 62 0

Зеленский намерен преследовать жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей

«Должны быть приговоры»: Зеленский заявил о преследовании жителей новых регионов России

Фото: www.globallookpress.com / President Of Ukraine

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Тема:
Спецоперация

Президент Украины желает наказать тех, кто добровольно вошел в состав России и стал воевать за справедливость.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что граждан ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, выступающих на стороне России, нужно преследовать. В том случае, если Украина сможет вернуть контроль над этими регионами.

«Время лечит, но также лечит и правосудие. Я убежден, что должны быть приговоры», — ответил он на соответствующий вопрос в интервью телеканалу CNN.

Прежде сообщалось, что на Западе припомнили слова Владимира Зеленского, сказанные еще в 2019 году. Тогда президент Украины заявлял о прекращении конфликта в Донбассе, разговоре с Россией и украинском нейтралитете.

Владимир Путин заявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную помощь.

В сентябре 2022 года ЛНР и ДНР, а также Херсонская и Запорожская области вошли в состав России по итогам проведенных референдумов, где за присоединение проголосовали 98,42%, 99,23%, 87,05% и 93,11% соответственно.

Ранее 5-tv.ru писал, что денацификация Украины коснется и Владимира Зеленского.

Тема:
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