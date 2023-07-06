Грозы, град и порывистый ветер: жара в Москве быстро сменится непогодой

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 15 0

МЧС предупредило москвичей о ливне, граде и порывах ветра до 20 метров в секунду

Грозы, град и порывистый ветер: жара в Москве быстро сменится непогодой

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Тема:
Погода

Спасатели предостерегают — жителям столичного региона стоит быть аккуратными и бдительными на дорогах и улицах.

В Москве, в пятницу, 7 июля, ожидаются сильные дожди и грозы, возможен даже град. Кроме того, скорость порывов ветра может составить до 20 метров в секунду. Об этом жителей столицы предупредили в МЧС РФ.

В ведомстве со ссылкой на данные синоптиков Росгидромета сообщили, что в городе завтра пройдет фронтальный раздел с юго-запада на северо-восток. Непогода начнется в районе 01:00 по московскому времени и будет сохраняться до конца пятницы. Погодные изменения будут сопровождаться сильным дождем, грозами и градом.

«При грозе шквалистое усиление ветра с порывами 15-20 метров в секунду», — подчеркнули в МЧС.

Москвичей призвали быть аккуратными — водителям рекомендуют не ехать на большой скорости и соблюдать дистанцию, а пешеходам советуют избегать деревьев, шатких конструкций и рекламных щитов.

Ранее 5-tv.ru писал, что «адский» ливень погрузил регионы Приморья в воду.

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