Минобороны сообщило о возвращении 45 российских военных из украинского плена
Бойцы будут доставлены в медицинские учреждения.
Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru
С подконтрольной Киеву территории возвращены 45 российских военных, которым в украинском плену грозила смертельная опасность. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Уточняется, что бойцы будут доставлены в медицинские учреждения для прохождения лечения и реабилитации.
«Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военнослужащие будут доставлены в медицинские учреждения Минобороны России для прохождения лечения и реабилитации. Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь», — говорится в сообщении.
Россия продолжает специальную военную операцию с целью денацификации и демилитаризации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные ночью нанесли сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по пунктам временной дислокации боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников.
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