Минобороны сообщило о возвращении 45 российских военных из украинского плена

С подконтрольной Киеву территории возвращены 45 российских военных, которым в украинском плену грозила смертельная опасность. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Уточняется, что бойцы будут доставлены в медицинские учреждения для прохождения лечения и реабилитации.

«Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военнослужащие будут доставлены в медицинские учреждения Минобороны России для прохождения лечения и реабилитации. Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь», — говорится в сообщении.

Россия продолжает специальную военную операцию с целью денацификации и демилитаризации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные ночью нанесли сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по пунктам временной дислокации боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников.