ВС РФ ночью нанесли сосредоточенный удар по пунктам дислокации ВСУ и иностранных наемников

Российские военные ночью нанесли сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по пунктам временной дислокации боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников, а также местам хранения бронетанковой техники иностранного производства.

«Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута. Стратегическим резервам противника нанесен существенный урон», — сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтант Игорь Конашенков.

Россия продолжает специальную военную операцию с целью денацификации и демилитаризации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что населенный пункт Клещеевка, расположенный в Бахмутском районе ДНР, перешел под контроль российской стороны.