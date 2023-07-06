ВС РФ ночью нанесли сосредоточенный удар по пунктам дислокации ВСУ и иностранных наемников
В Минобороны рассказали об успехах российской армии в зоне спецоперации.
Фото, видео: © РИА Новости / Виталий Тимкив; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Российские военные ночью нанесли сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по пунктам временной дислокации боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников, а также местам хранения бронетанковой техники иностранного производства.
«Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута. Стратегическим резервам противника нанесен существенный урон», — сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтант Игорь Конашенков.
Россия продолжает специальную военную операцию с целью денацификации и демилитаризации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что населенный пункт Клещеевка, расположенный в Бахмутском районе ДНР, перешел под контроль российской стороны.
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