«Еще никогда»: прошедшая ночь в Москве стала рекордно теплой

Синоптик Леус: в Москве обновился суточный рекорд самой высокой минимальной температуры
Таких показателей в столице не было 70 лет.
Суточный рекорд самой высокой минимальной температуры воздуха был обновлен минувшей ночью в Москве. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
«Еще никогда, за всю историю наблюдений за погодой, ночь 7 июля не была такой теплой», — рассказал синоптик.
Так, воздух на метеостанции ВДНХ прогрелся до 21,8 градуса — это на 0,7 градуса теплее рекорда 1954 года. То есть, такой теплой ночи в Москве не было целых 70 лет.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что столичные службы переведены в режим особой готовности. Причиной стала ожидающаяся гроза с ливнем и шквалистым ветром.
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