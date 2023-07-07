«Еще никогда»: прошедшая ночь в Москве стала рекордно теплой

Таких показателей в столице не было 70 лет.

Суточный рекорд самой высокой минимальной температуры воздуха был обновлен минувшей ночью в Москве. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Еще никогда, за всю историю наблюдений за погодой, ночь 7 июля не была такой теплой», — рассказал синоптик.

Так, воздух на метеостанции ВДНХ прогрелся до 21,8 градуса — это на 0,7 градуса теплее рекорда 1954 года. То есть, такой теплой ночи в Москве не было целых 70 лет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что столичные службы переведены в режим особой готовности. Причиной стала ожидающаяся гроза с ливнем и шквалистым ветром.