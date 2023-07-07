Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за грозы

Ожидается, что разгул стихии произойдет в ночь с 6 на 7 июля.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин
Столичные службы переведены в режим особой готовности, сообщается в официальном Telegram-канале комплекса городского хозяйства. Причиной стала ожидающаяся гроза с ливнем и шквалистым ветром.
«Ночью и до конца суток 7 июля в столице ожидается дождь, местами сильный, возможна гроза с порывами ветра до 20 м/с. Существует вероятность выпадения более 25 милимметров осадков», — говорится в сообщении от лица заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.
Жителей столицы информируют через СМИ и городских информационных табло. В усиленном режиме работают и сотрудники МЧС. Бирюков добавил, что на круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тысячи аварийных бригад инженерных компаний.
Также заммэра призвал москвичей при ухудшении погоды быть внимательнее и не укрываться под деревьями.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Гидрометцентре москвичей предупредили об опасном погодном явлении.
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