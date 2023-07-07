«Взрыв жары» надвигается на несколько регионов России: что будет с погодой

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 26 0

Синоптик Шувалов: жара до 41 градуса ожидается в Екатеринбурге, Тюмени, Омске и Челябинске

«Взрыв жары» надвигается на несколько регионов России: что будет с погодой

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Тема:
Погода

Ряд областей будет «опален жарой», предупредил синоптик.

Взрыв жары до 36-41 градуса прогнозируется в выходные в Екатеринбурге, Тюмени, Омске и Челябинске. Об этом сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Начиная с воскресенья, ожидается взрыв жары в Екатеринбурге, Челябинске, Магнитогорске. Там до 36 градусов. Это воскресенье, понедельник, вторник. В Оренбурге — 40, 41 градус, в Тюмени до 36, 37. То же самое — Омск. Вот этот весь регион, то есть Средний, Южный Урал, который будет опален жарой по самое не балуй», — сказал метеоролог.

Однако в Центральную Россию придут дожди, уточнил он. Уже с 7 июля грозовые ливни накроют Москву, передает URA.RU.

В целом в регионе средняя температура понизится до 18-23 градусов. При этом к концу грядущей недели погодная обстановка «рванет вверх».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что москвичей предупредили о резком ухудшении погоды.

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