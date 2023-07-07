Опасны и запрещены: чем может обернуться поставка кассетных боеприпасов Украине

США в рьяном желании добиться взятия верха ВСУ на поле боя готовы пойти на все, отметил политолог Юрий Светов.

Поставка на Украину из США кассетных боеприпасов может повлечь за собой большое количество смертей среди гражданского населения, заявил в эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru политолог Юрий Светов.

Он пояснил, что кассетные боеприпасы — это одно из самых опасных видов оружия. Ведь составные части кассетного боеприпаса разбрасываются по большой площади. А во время боевых действий взрываются далеко не все. И когда это случится, кто пострадает — неизвестно.

«Разбрасываются эти составные части кассетного боеприпаса по большой площади, далеко не все они взрываются во время боевых действий, потом остаются, мирные жители наступают на них, теряют конечности, их убивает. Недаром при всем цинизме современного мира даже во многих странах НАТО подписана конвенция, запрещающая применять кассетные боеприпасы. Считается одним из самых бесчеловечных видов оружия», — пояснил политолог.

США передадут кассетные боеприпасы Украине

Но США ради достижения своих целей готовы пойти на все. По мнению политолога, Вашингтон хочет добиться победы Украины на поле боя любой ценой.

«Они считают, что поскольку выстроена глубоко эшелонированная оборона российской армии, что попытки атаки ВСУ разбиваются об эту оборону, применение кассетных боеприпасов позволит этими взрывчатыми веществами большие территории. Это уже предельный цинизм, следующая ступень — возможность применения тактического ядерного оружия, которое американцы вдруг сочтут возможным передать Украине», — добавил он.

Вместе с тем он не исключил, что кассетные боеприпасы США уже передали, и они уже прибыли на Украину. Но российская армия подготовлена к такому ходу событий и будет стремиться уничтожить его.

«Не исключаю, что кассетные бомбы уже на Украине. Армия России к этому готовится. Я думаю, прежде всего, нужно стремиться уничтожить оружие до того, как оно достигнет линии фронта», — подытожил он.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в ООН выступили против применения кассетных боеприпасов.