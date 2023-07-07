В ООН выступили против применения кассетных боеприпасов

В организации призвали соблюдать принятую 15 лет Конвенцию. О чем она гласит?

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил против применения на поле боя кассетных боеприпасов, которые Запад планирует передать Украине. С таким заявление выступил представитель генсека организации Фархан Хак.

«Генеральный секретарь поддерживает Конвенцию о запрещении кассетных боеприпасов, которая, как вы знаете, была принята 15 лет назад. И он хочет, чтобы страны соблюдали положения этой конвенции», — сказал Хак. Трансляция его выступления велась на YouTube-канале ООН.

До этого газета The New York Times сообщила, что США скоро заявят о передаче Украине кассетных боеприпасов. По данным издания, в Белом доме несколько месяцев «сомневались», но в итоге поменяли свою позицию по этому вопросу.

При этом представитель Пентагона Патрик Райдер и вовсе заявил позднее, что Вашингтон в случае отправки Киеву кассетных боеприпасов будет выбирать «самые эффективные».

Москва неоднократно отмечала, что накачивание Украины оружием не изменит ход конфликта, а лишь затянет его.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Германия не хочет отправлять Киеву кассетные боеприпасы.