В ООН выступили против применения кассетных боеприпасов
Представитель генсека ООН Хак: Антониу Гутерриш против применения кассетных боеприпасов в бою
Фото: www.globallookpress.com / Philipp Schulze
В организации призвали соблюдать принятую 15 лет Конвенцию. О чем она гласит?
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил против применения на поле боя кассетных боеприпасов, которые Запад планирует передать Украине. С таким заявление выступил представитель генсека организации Фархан Хак.
«Генеральный секретарь поддерживает Конвенцию о запрещении кассетных боеприпасов, которая, как вы знаете, была принята 15 лет назад. И он хочет, чтобы страны соблюдали положения этой конвенции», — сказал Хак. Трансляция его выступления велась на YouTube-канале ООН.
До этого газета The New York Times сообщила, что США скоро заявят о передаче Украине кассетных боеприпасов. По данным издания, в Белом доме несколько месяцев «сомневались», но в итоге поменяли свою позицию по этому вопросу.
При этом представитель Пентагона Патрик Райдер и вовсе заявил позднее, что Вашингтон в случае отправки Киеву кассетных боеприпасов будет выбирать «самые эффективные».
Москва неоднократно отмечала, что накачивание Украины оружием не изменит ход конфликта, а лишь затянет его.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Германия не хочет отправлять Киеву кассетные боеприпасы.
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