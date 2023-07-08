Отдыхающим в Анапе запретили купаться из-за надвигающегося шторма

|
Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 23 0

Власти предупреждают местных жителей и туристов о высокой опасности для жизни и здоровья.

Отдыхающим в Анапе запретили купаться из-за надвигающегося шторма

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Погода

Отдыхающим в Анапе запретили купаться из-за надвигающегося шторма. Прямо сейчас по пляжам ходят спасатели с мегафонами и убедительно просят туристов и местных жителей прислушаться к рекомендациям.

«В связи со штормом и сильным донным течением 8.07.2023 заходить в воду очень опасно! Уважаемые жители и гости курорта, не подвергайте жизнь и здоровье неоправданному риску, усильте контроль за пожилыми и детьми!» — гласит также пост в Telegram-канале мэрии Анапы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что масштабное наводнение захлестнуло Испанию. Из-за проливных дождей под воду уходит целая провинция. Движение в городах парализовано, а десятки человек оказались в водной ловушке и дожидались помощи на крышах автомобилей. Водой оказались уничтожены знаменитые виноградники.

Тема:
Погода
8 июл
Средняя температура на Земле превысила рекордные показатели за всю историю планеты
7 июл
Молния ударила в дерево рядом с людьми в Коломне — видео
7 июл
Сексолог рассказала, как правильно заниматься любовью в жару
7 июл
«Взрыв жары» надвигается на несколько регионов России: что будет с погодой
7 июл
«С ума сойти»: появились кадры последствий смерча в Ярославской области
7 июл
Грозовой фронт: москвичей предупредили о резком ухудшении погоды
7 июл
«Еще никогда»: прошедшая ночь в Москве стала рекордно теплой
7 июл
Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за грозы
6 июл
«Остров тепла»: москвичей предупредили об опасном погодном явлении
6 июл
Грозы, град и порывистый ветер: жара в Москве быстро сменится непогодой
+20° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
91.69
-0.88 99.82
-0.90
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:43
Амеба Неглерия Фоулера пробралась в мозг к ребенку, блокировала нервую систему и убила его
12:26
Все не просто так: политолог Гаспарян указал на «смертоносную» кару разорителей Киево-Печерской лавры
12:08
Отдыхающим в Анапе запретили купаться из-за надвигающегося шторма
11:54
Решение о запрете смены пола в РФ примут в Госдуме в ближайшее время
11:35
«О, картошечка!» — рецепт блюда из фильма «Джентльмены удачи»
11:20
«Свадьба — ураган»: как IVAN отметил торжество с близкими и питоном

Сейчас читают

Встречи не будет? В Кремле отреагировали на новость о переговорах Путина с Эрдоганом
Зубами пытался грызть овощи: ребенок с ДЦП умер от голода, когда украинец застрелил его родителей
Мощный взрыв прогремел на трубопроводе на территории завода «Промсинтез»
Голоса в голове, истинная депрессия и бред сумасшедшего: психиатр Слуцкин о реальной жизни душевно больных

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Какой церковный праздник 2 июля и что нельзя делать
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео