На Курской дуге снова горят немецкие танки, но Киев окрашивает «Родину-мать» в цвета флага США
Киев официально отказался от исторической памяти, отмечая День независимости США вместо битвы на Курской дуге
Фото, видео: Reuters / ALINA SMUTKO; 5-tv.ru
Украина все дальше отдаляется от исторической памяти в угоду подражанию США.
5 июля 1943 года началась одна из величайших битв в истории человечества — битва на Курской дуге. После нее поражение Германии стало лишь вопросом времени. Южный фланг Курской Дуги совпадает с северным участком спецоперации.
То есть линии нынешних укреплений проходят по местам окопов и блиндажей красноармейцев. Ну а сожженные немецкие танки с крестами — символ Курской Дуги и нынешних боев. После той великой битвы началось освобождение Украины, но в Киеве отмечали другое событие — 4 июля, день независимости США, фигуру «Родины-матери» подсветили в цветах американского флага. Получается, что продали киевскую мать.
В Белом доме тоже был прием. Но с такими последствиями, что праздник теперь можно назвать «День зависимости». После него в библиотеке нашли кокаин — подозрения пали на гостившего у папы Хантера Байдена, теребившего нос весь праздничный вечер. Не доказано, конечно, но…
Зеленский идеально мимикрирует под своих кумиров, тоже любит нос почесать, даже на публике. Не доказана зависимость, но… Но именно он стал первым украинским президентом, который намерен легализовать марихуану. Это огромный бизнес — выращивать коноплю выгоднее кукурузы, так что «царица полей» на Украине теряет свою корону.
За это воевали деды, наши и нынешних украинцев? Или может быть за права ЛГБТ?! Это вторая глобальная украинская повестка. На неделе британцы насчитали до 50 000 «радужных» солдат в рядах ВСУ — 7% это как раз 50 тысяч.
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