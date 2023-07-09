На данный момент Варшава претендует на звание самого главного поставщика украинских нацистов в ЕС.

Польша снова отправила в зону СВО свою авиацию. О передаче порядка десяти вертолетов Ми-24 Украине сообщило издание Wall Street Journal.

«Польша… недавно передала Киеву около десятка боевых вертолетов Ми-24 советской разработки», — приводит газета данные источника.

В материале отмечается, что Варшава не делала официальных заявлений о передаче вертолетов киевскому режиму.

Президент Польши Анджей Дуда в мае заявил о передаче ВСУ почти всех своих истребителей МиГ-29 по просьбе украинской стороны. Он отметил, что в арсенале страны остались самолеты F-16, однако их число не позволяет поделится с Украиной.

Москва неоднократно предупреждала, что поставка вооружения украинским нацистам не изменит ход СВО, а лишь затянет конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, содержащие поставки для ВСУ, превратятся для РФ в законные цели.

Ранее 5-tv.ru писал, что на Украину поступили шведские боевые машины пехоты CV90.