«Запланировано очень много»: стоит ли ждать приостановленных концертов Дианы Гурцкая

Певица не может отойти от случившейся в ее семье трагедии.

Утратившая любимого мужа певица Диана Гурцкая почти каждый день проводит на его могиле. Родные, как могут, поддерживают ее, а поклонники переживают, смогут ли они снова увидеть на сцене любимую артистку после страшной трагедии в ее жизни.

Судя по заявлениям родственников, Гурцкая, если и возобновит творческую и концертную деятельность, то еще не скоро. Певица сильно подавлена, и сама не знает, когда сможет выйти на публику.

«У Дианы было запланировано очень много концертов. Какие-то мы отменили, а некоторые не успели, не перенесли, соответственно, афиши до сих пор висят. По поводу ближайших выступлений абсолютно ничего не известно. Я не знаю, и Диана сама ничего не знает», — заявил брат певицы Роберт в комментарии изданию «Абзац».

Горе в семье Дианы Гурцкая произошло 20 мая. В самолете по дороге в Москву из командировки скончался ее муж Петр Кучеренко. Замглавы Минобрнауки РФ почувствовал резкое недомогание прямо во время перелета. Командир воздушного судна принял решение экстренно посадить самолет в Минеральных Водах, однако поднявшиеся на борт медики не смогли спасти жизнь 46-летнего Кучеренко.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Диана Гурцкая с сыном записала видеообращение, которое показали в финале второго сезона шоу «Две звезды. Отцы и дети» на федеральном канале.