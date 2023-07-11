Грозовой кластер: когда жару в регионах сменят ураганы

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Рита Миронова
Рита Миронова 24 0

Метеоролог Шувалов предупредил об ураганах в регионах России после 12 июля

Грозовой кластер: когда жару в регионах сменят ураганы

Фото: www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын

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Тема:
Погода

Сильные перепады температур с высоких значений на более низкие приведут к мощным порывам ветра.

Совсем скоро жара покинет регионы России — с 12 июля ожидаются сильные ураганы до 20-25 метров в секунду. Об этом URA.RU сообщил метеоролог Александр Шувалов.

«При развитии грозовых кластеров порывы могут достигать 20-22 метров в секунду, а местами до 25», — рассказал он.

Так, в первой половине дня 12 июля в Уфе, Стерлитамаке и Оренбурге наступят приятные погодные условия после грозы, ливня и шквалистого ветра. А в Магнитогорске, Челябинске и Екатеринбурге ветер усилится во второй половине дня.

«В Кургане, Тюмени волна жары схлынет только в четверг, в первой половине дня», — отметил Шувалов.

Жара пойдет на восток России, судя по словам метеоролога. В Омске и Новосибирске ожидается до 37 градусов жары. В Барнауле — до 35 градусов, но только до субботы.

Ранее 5-tv.ru писал, в каких регионах России бушует непогода.

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