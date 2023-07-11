Шойгу: Путин дважды в сутки заслушивает доклады об обстановке в зоне СВО
Верховный главнокомандующий поддерживает постоянный контакт с командованием ВС РФ.
Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool
Президент РФ Владимир Путин дважды в сутки заслушивает подробные доклады об обстановке в зоне проведения спецоперации. Об этом глава Минобороны Сергей Шойгу рассказал во время интервью.
По словам министра оборонного ведомства, верховный главнокомандующий поддерживает контакты с командованием объединенной группировки, а также с отдельными командующими. С ними он связывается, как минимум, два раза в сутки и заслушивает полную информации о ситуации на фронте.
Шойгу подчеркнул, что глава государства поддерживает связь с командованием ВС РФ несмотря на сильную загруженность. Командиры всех уровней, в свою очередь, полностью осознают возложенную на них ответственность и доблестно выполняют поставленные задачи.
Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.
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