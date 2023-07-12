МЧС: аномальная жара может согнуть рельсы в четырех федеральных округах России

Что происходит с погодой в южных регионах страны?
Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov
Аномальная жара может привести к деформации железнодорожного полотна в некоторых южных регионах России. Об этом сообщили в пресс-службе ВНИИ ГОЧС.
Уточняется, что речь идет о регионах Уральского федерального округа, а также о Башкирии, Омской, Томской, Новосибирской, Оренбургской и Астраханской областях. Там существуют риски отключения холодильных установок, систем кондиционирования и перегрева трансформаторных подстанций.
В перечисленных регионах сохраняется сухая погода с температурой воздуха на три — восемь градусов выше средних климатических значений.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что жара на Урале бьет исторические рекорды.
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