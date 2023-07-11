Такого не было почти 200 лет: жара на Урале бьет исторические рекорды

В Екатеринбурге воздух прогрелся до рекордных плюс 40 градусов.

Пока жители Центральной России одеваются потеплее, Урал изнывает от жары. Температура в Екатеринбурге сегодня установила абсолютный рекорд. Плюс сорок. Так жарко в городе не было за весь период метеоонаблюдений. А это почти двести лет. В Челябинске не протолкнуться на пляжах. Коммунальщики поливают клумбы в несколько раз в день. Это чаще, чем прежде. Наш корреспондент Алия Ирхадина рассказала о знойном лете на Урале. Все подробности — в ее репортаже.

Грозовой кластер: когда жару в регионах сменят ураганы

Синоптики спешат утешить жителей Урала. С 12 июля жара в некоторых регионах пойдет на спад. Правда, ненадолго. Конец месяца обещают снова жарким.