Такого не было почти 200 лет: жара на Урале бьет исторические рекорды

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Жара на Урале бьет исторические рекорды

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Погода

В Екатеринбурге воздух прогрелся до рекордных плюс 40 градусов.

Пока жители Центральной России одеваются потеплее, Урал изнывает от жары. Температура в Екатеринбурге сегодня установила абсолютный рекорд. Плюс сорок. Так жарко в городе не было за весь период метеоонаблюдений. А это почти двести лет. В Челябинске не протолкнуться на пляжах. Коммунальщики поливают клумбы в несколько раз в день. Это чаще, чем прежде. Наш корреспондент Алия Ирхадина рассказала о знойном лете на Урале. Все подробности — в ее репортаже.

Грозовой кластер: когда жару в регионах сменят ураганы

Синоптики спешат утешить жителей Урала. С 12 июля жара в некоторых регионах пойдет на спад. Правда, ненадолго. Конец месяца обещают снова жарким.

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