Улицы превратились в реки: как выглядит Туапсинский район Кубани после мощного ливня
Корреспондент «Известий» показал, как выглядит Туапсинский район Кубани после мощного ливня
Фото, видео: www.globallookpress.com / Aleksander Lyskin; 5-tv.ru
Режим ЧС ввели в четырех населенных пунктах.
Непогода продолжает испытывать курорты Краснодарского края. Вслед за Сочи залповый ливень обрушился на Туапсинский район. Четыре человека пропали без вести. За ночь выпала почти трехмесячная норма осадков. Реки вышли из берегов.
В нескольких населенных пунктах объявили режим чрезвычайной ситуации, включены сирены оповещения. Жители делятся жуткими кадрами. Затоплены сотни домов.
Сейчас уровень воды в реках постепенно снижается. Режим ЧС ввели в четырех населенных пунктах и пока его не отменяют. Чтобы навести порядок — потребуется несколько дней. Все подробности — в репортаже нашего корреспондента Вадима Кабанова.
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