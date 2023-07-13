Знай своих героев! Минобороны рассказало о новых подвигах бойцов в ходе СВО

Минобороны РФ рассказало о новых подвигах бойцов в ходе спецоперации
Фото: Красильников Станислав / ТАСС
Один из военнослужащих, даже получив ранение обеих ног, не перестал выполнять боевую задачу и помог товарищам подавить огонь противника.
Военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России продолжают приближаться к целям, заявленным в ходе специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. В Минобороны рассказали о новых подвигах наших бойцов.
Так, полковник Евгений Смирнов, благодаря грамотному управлению расчетами тяжелых огнеметных систем, пресек попытку наступления ВСУ на населенный пункт, находящийся на стратегически важном направлении.
В момент отражения атаки ВСУ было выведено из строя до десяти единиц техники противника, а также уничтожено большое количество боевиков. ВСУ были остановлены, понесли тяжелые потери и вернулись на исходные позиции. Все это позволило российским бойцам продвигаться дальше и занять новые позиции.
Полковник Евгений Смирнов.
Отличился и радиотелефонист Андрей Батуев. Он в ходе боевой задачи обеспечивал связь. В районе одного из населенных пунктов ВСУ перешли в наступление с применением беспилотников и бронетехники.
«В ходе очередного удара противника радиостанция получила осколочные повреждения от разовравшегося рядом снаряда, в результате чего группа на некоторое время лишилась возможности корректировать огонь артиллерии», — рассказали в Минобороны.
Однако Батуев не растерялся. Под плотным огнем он добрался до оборудования и наладил связь. Все это он делал, имея уже осколочные ранения обеих ног. Но выполнять боевую задачу не перестал.
Благодаря его мужественным и профессиональным действиям артиллерийский дивизион уничтожил наступающие штурмовые группы противника, а затем подавил огневые точки вражеской артиллерии, создав условия для развития наступления российских мотострелков.
Радиотелефонист Андрей Батуев.
Старший сержант Владислав Дианов выполнял задачи по поиску и обезвреживанию взрывных устройств. В ходе ведения инженерной разведки был ранен, но не прекратил выполнять задачу. Самостоятельно оказав себе медицинскую помощь, он продолжил обезвреживать взрывные устройства. Это позволило обеспечить безопасность мирного населения в освобожденном населенном пункте.
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