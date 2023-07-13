Лавров назвал передачу истребителей F-16 Украине ядерной угрозой
Глава МИД РФ напомнил, что США с союзниками по НАТО создают своими действиями риски прямого вооруженного столкновения с Москвой.
Фото: Reuters / Piroschka van de Wouw
Передача американских истребителей F-16 Украине будет рассматриваться Россией как угроза в ядерной сфере, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью газете Lenta.ru.
Он напомнил, что США с союзниками по НАТО создают своими действиями риски прямого вооруженного столкновения с Москвой, последствия которого будут носить катастрофический характер.
Глава внешнеполитического ведомства указал, российские военные не будут разбираться, оборудован ли тот или иной истребитель указанного типа под доставку ядерных вооружений или нет.
«Сам факт появления подобных систем у Вооруженных сил Украины будет рассматриваться нами как угроза со стороны Запада в ядерной сфере», — указал Лавров.
Министр также напомнил, что условия применения Россией ядерного оружия четко определены в Военной доктрине РФ.
«Мы проинформировали ядерные державы США, Британию и Францию, что Россия не может игнорировать способность этих самолетов нести ядерное оружие. Никакие заверения тут не помогут», — приводятся слова Лаврова на сайте МИД РФ.
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